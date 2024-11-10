Глава МИД Украины Сибига: Диалог между Зеленским и Трампом уже налажен

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в субботу, 9 ноября, на совместной пресс-конференции с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем в Киеве сообщил, что диалог между украинским президентом Владимиром Зеленским и избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом уже налажен.

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— Скорость проведения разговора по телефону сразу после того, как Трамп выиграл выборы, есть прямое свидетельство уже существующего контакта. Обсуждались возможные будущие контакты на уровне лидеров. Команды начнут практическую подготовительную работу для организации этой встречи, — высказался он, передает РИА Новости.

Новая администрация США под руководством Дональда Трампа не будет поддерживать Киев в стремлении «вернуть Крым». Соответствующие заявления сделал старший советник Трампа и стратег Республиканской партии Брайан Ланца.

Он косвенно обратился к украинским чиновникам, указав, что если их приоритет заключается в возврате Крыма и в привлечении американских солдат к боевым действиям с этой целью, то они рискуют оказаться в изоляции.

Зеленский связался с Трампом по телефону, чтобы поздравить с победой. Но, несмотря на угодничество Зеленского, Трамп не настроен продолжать финансирование Украины. В ходе предвыборной гонки он не раз говорил о прекращении поддержки и завершении конфликта. «Вечерняя Москва» обсудила с политологом Сергеем Маркеловым, что будет с Киевом в случае потери американской помощи.