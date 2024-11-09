Названы кандидаты на ключевые должности в администрации Трампа

В будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа могут оказаться экс-чиновники, уже работавшие с ним во время первого президентского срока. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источники.

По их информации, новым главой Пентагона может стать экс-госсекретарь и бывший глава ЦРУ Майк Помпео.

Возглавить Госдепартамент может сенатор-республиканец Билл Хагерти, который при Трампе занимал пост посла США в Японии.

В свою очередь, главой ЦРУ может стать бывший директор национальной разведки Джон Рэтклифф.

В число кандидатов на пост главы минфина США входят Роберт Лайтхайцер, занимавший в администрации Трампа пост торгового представителя, и основатель хэдж-фонда Скотт Бессент.

При этом бывший кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, вышедший из гонки и поддержавший Трампа, может возглавить министерство здравоохранения.

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Как писал портал Axios со ссылкой на источники, Трамп в отличие от своего первого срока набирает в будущую администрацию кандидатов, которые имеют необходимый опыт и одновременно лояльны к его движению Make America Great Again (MAGA).

Так, сопредседателя своей кампании Сьюзан Уайлс он назначил главой аппарата Белого дома. Это первая женщина, выбранная на эту ключевую в американской администрации должность.