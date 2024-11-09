В Киеве прокомментировали слова советника Трампа об отказе от территорий

Украина выступает за мирное урегулирование конфликта, а Россия хочет войны. Об этом заявил советник президента Украины Владимира Зеленского по коммуникации Дмитрий Литвин в интервью BBC.

Таким образом он прокомментировал слова советника Дональда Трампа, избранного президента США, о том, что Киеву стоит забыть о возврате территорий.

«Это все слова в одну сторону. Проблема в том, что это [президент РФ Владимир] Путин хочет больше войны, больше смертей и больше захваченной земли, а не Украина», — заявил Литвин.

Он подчеркнул, что украинская сторона предлагала «полностью реалистичные» мирные инициативы, отметив, что Москву необходимо «заставить услышать» о необходимости надежного мира.

Ранее советник Трампа Брайан Ланза заявил, что если президент Зеленский скажет о необходимости вернуть Крым, он покажет несерьезное отношение к переговорам.