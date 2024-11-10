США потребовали от тайваньской компании прекратить поставки чипов Китаю

США потребовали от тайваньской компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) прекратить поставки в Китай чипов, предназначенных для использования в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

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Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

"Министерство торговли направило компании TSMC письмо, в котором вводятся экспортные ограничения на некоторые сложные чипы с технологическим процессом 7 нанометров и более, предназначенные для Китая и используемые в ускорителях искусственного интеллекта и графических процессорах", — говорится в материале.

8 ноября газета Nikkei Asia сообщала, что TSMC ограничит поставки чипов Китаю в связи с санкциями США. Ограничения затронут производителей в КНР, занимающихся разработкой высокопроизводительной вычислительной техники, графических процессоров и некоторых технологий на основе искусственного интеллекта. 29 октября власти Соединенных Штатов объявили о введении запрета на проведение сделок, связанных с квантовыми технологиями, полупроводниками и искусственным интеллектом, для лиц, находящихся на территории страны, с представителями ряда государств, среди которых значится и Китай.