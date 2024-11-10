В Валенсии на протестах после наводнения пострадали десятки полицейский

В ходе массового протеста в Валенсии против действий властей во время наводнения пострадал 31 полицейский и задержаны четыре человека, что вызвало беспорядки в центре города.

В Валенсии 31 полицейский пострадал и четыре человека были задержаны в результате массовой демонстрации, передает РИА «Новости». Протесты были вызваны недовольством действиями властей во время наводнений, которые нанесли серьезный ущерб региону. Тысячи жителей Валенсийского автономного сообщества вышли на улицы с требованием отставки президента Женералитата Карлоса Масона.

Акция началась в 18.00 по местному времени на площади мэрии Валенсии под лозунгом «Масон – в отставку!». Участники критиковали неудовлетворительные действия властей в ответ на стихийное бедствие, которое унесло жизни более 200 человек и затронуло 75 муниципалитетов региона. Протесты направлены на привлечение внимания к последствиям катастрофы и пассивности местных властей.

По данным полиции, беспорядки начались, когда группа протестующих напала на сотрудников полиции рядом с зданием Женералитата.

Как писала газета ВЗГЛЯД, свиту короля Испании забросали грязью в зоне наводнения в Валенсии, когда монарх посещал пострадавшие районы. Испания заявила о завершении кризиса в Валенсии после стабилизации ситуации.