Принц Гарри и Меган Маркл впервые за два месяца появились на публике. Об этом сообщает Page Six.

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Герцоги Сассекские выступили на Глобальной конференции ООН. Пара высказалась о том, что считают особенно важным заботиться о безопасности детей в современном мире, где процветают технологии. Они также добавили, что важен собственный вклад в процветание подрастающего поколения.

До этого сообщалось, что Меган Маркл вышла на публику в образе за 3 миллиона рублей. Она предпочла бежевое мини-платье без рукавов, стоимость которого составляет £1050 (около 129 тысяч рублей). А также сумку Caroline Herrera за £725 (около 89 тысяч рублей) и туфли Aquazzura за £620 (около 76 тысяч рублей). В качестве аксессуаров жена принца Гарри выбрала солнцезащитные очки Ray-Ban за £92 (около 11 тысяч рублей) и ювелирные украшения общей стоимостью более 2,5 миллионов рублей.