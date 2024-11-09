В США заявили о желании Трампа разделить Россию и Китай

Избранный президент США Дональд Трамп хочет разорвать союз России, Китая, Ирана и КНДР. Об этом заявили американские эксперты, передает издание The Hill.

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По словам специалистов, Трамп собирается «сочетать воинственные угрозы с дружескими отношениями», чтобы разделить Москву, Пекин, Тегеран и Пхеньян. Дипломаты называют эту группу стран «осью агрессоров» и CRINK — по первым буквам англоязычных названий. Считается, что CRINK совместно стремится противостоять главенству США на мировой арене.

Старший научный сотрудник аналитического Центра новой американской безопасности Андреа Кендалл-Тэйлор заявил, что CRINK связывают глубокие и прочные отношения. В то же время Трамп подходит к каждой из стран без сильной поддержки союзников, поэтому находится в проигрышном положении. Исполнительный директор Института Дж. Буша-младшего Дэвид Крамер добавил, что этот союз представляет угрозу для США. По его мнению, лучшим способом противостоять ему будет помочь Украине одержать победу.

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Ранее бывший советник по национальной безопасности Трампа Джон Болтон заявил, что избранный президент в первую очередь захочет положить конец ситуации на Украине.