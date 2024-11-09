Трамп может депортировать сотни тысяч легальных мигрантов

Переходная команда избранного президента Дональда Трампа рассматривает возможность прекращения действия двух программ администрации Байдена, которые позволили более 1,3 миллиона иммигрантов легально въехать в США. В таком случае из страны будут депортированы те, кто въехал в США легально, но еще не получил убежища, сообщили NBC News два источника, знакомых с планами избранного президента.

Точное число людей, которым может грозить депортация после легального прибытия в США, неизвестно, но, по оценкам, оно составляет сотни тысяч. План Трампа по прекращению действия двух программ Байдена появился в то время, когда обещанная им программа проведения массовых депортаций обретает более четкие очертания. Переходная команда Трампа рассматривает планы, направленные на максимальное расширение масштабов депортаций. Первыми, кто, скорее всего, попадет под удар, будут те, кого считают угрозой. Речь идет о китайских мужчинах призывного возраста, которые живут в Соединенных Штатах нелегально, сообщили источники телеканала. В эту группу также войдут осужденные преступники, которые находятся в США нелегально, и те, у кого уже есть окончательные постановления о депортации, заявили чиновники.

Трамп заявил о неизбежной массовой депортации мигрантов

Мигранты, прибывшие в США на законных основаниях в рамках двух программ администрации Байдена - CBP One и программы условно-досрочного освобождения Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы (CHNV), могут быть защищены от депортации, если им уже было предоставлено убежище или они находятся на пути к этому, или имеют другой законный статус для пребывания в Соединенных Штатах. В противном случае они могут быть высланы из США в рамках плана Трампа по резкому увеличению числа депортаций мигрантов.

Эти программы стали важной частью стратегии Байдена по увеличению числа легальных путей въезда мигрантов в США и одновременному сдерживанию нелегального пересечения границы. Поскольку мигранты въехали в США легально, любая попытка Трампа депортировать их, скорее всего, будет оспорена в суде различными группами, отметили собеседники. Представитель предвыборного штаба Трампа не ответил на просьбу прокомментировать ситуацию.

Сторонники иммиграции приветствовали программы администрации Байдена и, скорее всего, попросят судей заблокировать любой план депортации, так же, как они просили судей во время первого срока Трампа остановить его план по прекращению программы DACA для иммигрантов, привезенных в США в детстве. Верховный суд отклонил попытку администрации Трампа положить конец DACA в 2020 году, но это было до того, как в нем сформировалось консервативное квалифицированное большинство.