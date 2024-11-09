Боррель: ЕС «непоколебимо» поддерживает Киев

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в субботу заверил Зеленского и его окружение «в непоколебимой поддержке Европы». Его визит в Киев произошел через несколько дней после победы Дональда Трампа, поставившей под сомнение военную поддержку Брюсселя, пишет Reuters.

Боррель стал первым высокопоставленным чиновником ЕС, посетившим Киев после победы Трампа. Он заявил, что целью его визита было подчеркнуть поддержку ЕС Украины, поскольку украинскому кризису «скоро исполнится 1000 дней».

«Эта поддержка остается неизменной. Эта поддержка абсолютно необходима для того, чтобы вы могли продолжать защищаться», — заявил Боррель во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины в Киеве.

По словам дипломата, ЕС уже предоставил Украине военную и финансовую поддержку на 122 миллиарда евро и обучил около 60 000 украинских солдат.

Боррель заявил, что необходимы «более быстрые поставки» и «меньше добровольно установленных красных линий». Он подтвердил, что выступает за разрешение Киеву ударов западными дальнобойными ракетами по территории России.

Также Боррель анонсировал, что министры обороны ЕС соберутся на следующей неделе, чтобы обсудить продолжение поддержки Украины, как военной, так и дипломатической. Они приведут аргументы в пользу «увеличения поддержки в этот критический час».

Боррель должен покинуть пост главы дипломатии ЕС в следующем месяце.

Reuters отмечает, что украинские войска отступают, а Россия неуклонно продвигается в Донбассе. Ситуацию для Зеленского усугубляет то, что во время предвыборной кампании Трамп раскритиковал военную и финансовую поддержку Киева. Он пообещал быстро положить конец войне, не уточнив, каким образом.