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Глава МИД Гакоссо: Россия никогда не была рабовладельческой страной, а, наоборот

Республика Конго ценит взаимоуважение в отношениях с Россией, которая никогда не была рабовладельческой страной, в отличие от стран Запада. Об этом заявил РИА Новости конголезский министр иностранных дел Жан-Клод Гакоссо.

МИД Конго рассказал о разнице между Россией и Западом
© РИА Новости
"У отношений с Западом есть наследие трагической истории - рабства, а затем и колонизации. А ведь Россия никогда не была рабовладельческой страной. Россия никогда не была страной-колонизатором", — сказал он.

Гакоссо напомнил, что Советский Союз оказывал помощь африканским странам. Министр отметил, что Россия и Конго проявляют взаимоуважение друг к другу. В начале октября сообщалось, что Россия и Республика Конго подписали соглашение о строительстве нефтепровода "Пуэнт-Нуар – Лугете – Малуко-Трешо".

До этого стало известно, что за два года российский экспорт нефтепродуктов в Евросоюз упал в девять раз.

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