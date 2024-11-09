Болтон заявил о "серьезных последствиях для Украины" после прихода Трампа

Избранный президент США от Республиканской партии Дональд Трамп намерен всерьез заняться решением украинского конфликта, рассказал в интервью Telegraph бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон. Он добавил, что политик будет пытаться разрешить кризис не в пользу Киева.

Ранее Трамп в ходе предвыборных митингов неоднократно поднимал тему Украины. В частности, он заявил, что завершит противостояние «за 24 часа».

«Я думаю, попытка завершить военные действия на Украине будет одним из главных приоритетов Трампа. Последствия для Украины будут очень серьезными», — подчеркнул Болтон.

По его оценке, «мирный план» избранного президента будет включать территориальные уступки со стороны Киева и отказ республики от присоединения к НАТО.

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Ранее Болтон сообщил, что Трамп искренне считает страны, входящие в Североатлантический альянс, «сборищем неблагодарных европейцев». Он добавил, что политик может вывести США из НАТО.