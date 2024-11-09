Глава МИД Конго: Запад видит в Африке лишь источник природных ресурсов

Западные державы обманули африканцев, заявил «на полях» конференции министр иностранных дел Республики Конго Жан-Клод Гакоссо. Он добавил, что Запад видит в африканском континенте лишь источник природных ресурсов, пишет РИА Новости.

Первая министерская конференции Форума партнерства Россия-Африка проходит в Сочи с 9 по 10 ноября.

«Африканцы были последними, кто сел на поезд современности, и они были обмануты западными державами, которые видели в африканском континенте лишь источник поставок природных ресурсов», — подчеркнул министр.

По его словам, несмотря на огромные запасы ресурсов, континент практически не изменился за долгие годы, страны Африки добились успехов, но «не настолько, насколько нам хотелось бы».