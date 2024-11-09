Советник Трампа обвинил Европу и Байдена в военных неудачах Украины

Президент США Джо Байден и страны Европы виновны в военных неудачах Украины. Об этом заявил старший советник избранного президента США Дональда Трампа Брайан Ланза в беседе с «Би-би-си».

«В реальности европейские страны и президент Байден не предоставили Украине возможности и оружия, позволяющего выиграть войну в самом начале, а также не смогли снять ограничения для победы Украины», — заявил собеседник издания.

Он добавил, что администрация Трампа сфокусируется на разрешении ситуации мирным путем вместе того, чтобы сосредотачиваться на возвращении территорий.

Советник Трампа: Зеленский должен забыть о Крыме

Ранее Ланза заявил, что Киеву не следует думать о возвращении Крыма. По словам, если президент Украины Владимир Зеленский будет настаивать на необходимости вернуть полуостров, он продемонстрирует несерьезное отношение к переговорам.