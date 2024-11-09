Возвращение во власть избранного президента США, республиканца Дональда Трампа может привести к расколу Евросоюза, пишет газета The New York Times.

По данным газеты, в Европе в настоящее время сильны националистические и антииммигрантские настроения.

На фоне этого, у Трампа будет больше рычагов, чем во время его первого срока, с помощью которых он сможет подорвать Европейский союз из 27 стран, пояснили журналисты.

«Вероятность того, что Европа расколется и каждая страна будет заключать собственные сделки с Вашингтоном, кажется реальной», — отметили авторы статьи.

По их данным, за последние годы мировое сообщество было в значительной степени разочаровано западным либерализмом. В связи с этим, заметили эксперты, мнение президента РФ Владимира Путина об упадке Запада нашло серьезную поддержку как в европейских странах, так и в самих США.

«Он очень зол». На Западе рассекретили список целей Трампа

В настоящее время государства БРИКС выступают в качестве мощного противовеса Западу, что продемонстрировал прошедший форум группы в Казани. Внешнеполитические начинания Трампа будет осложнять недоверие Москвы и Пекина по отношению к Вашингтону, резюмировали обозреватели.