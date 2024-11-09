Старший советник избранного президента США Дональда Трампа Брайан Ланза заявил, что Владимир Зеленский должен забыть о Крыме. Об этом он рассказал в интервью BBC.

По словам советника, Украина должна сосредоточиться на достижении мира, а не на попытках захватить территории.

"Когда Зеленский говорит, что мы прекратим эти боевые действия, что мир наступит только после возвращения Крыма, у нас есть новости для президента Зеленского: Крым ушел", - заявил Ланза.

Он отметил, что новая администрация США сосредоточится на достижении мира на Украине. В то же время от Зеленского в Вашингтоне захотят увидеть его версию "реалистичного видения мира".

При этом попытки Зеленского увязать урегулирование с требованием контроля над полуостровом продемонстрируют США его "несерьезность", предупредил Ланза.

Офис президента Украины и сам Зеленский после начала спецоперации неоднократно выступали с угрозами по поводу готовности разрушить мост через Керченский пролив и захвата Крыма под свой контроль.

Зеленский вновь пообещал вернуть Крым

Как подчеркивал президент России Владимир Путин, вопрос принадлежности региона закрыт окончательно и обсуждению не подлежит.