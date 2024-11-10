РФ подписала документы о военном сотрудничестве с большинством стран Африки

Россия подписала документы о военно-техническом сотрудничестве с 33 странами Африки. Об этом сообщил советник президента РФ Антон Кобяков. Он отметил, что Россия является поставщиком безопасности для стран африканского континента, так что для нее это практическая и жизненная необходимость, отмечает ТАСС.

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Кобяков является ответственным секретарем оргкомитета Форума Россия — Африка. В первой министерской конференции на федеральной территории Сириус участвуют делегации 54 стран и 45 министров стран африканского континента.