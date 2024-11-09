Фицо: победа Трампа на выборах шокировала Зеленского

Владимир Зеленский шокирован победой Дональда Трампа на выборах президента США, рассказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Политик пояснил, что страх украинского лидера обусловлен тем, что при новом главе страны объемы американской помощи могут существенно уменьшиться, пишет РИА Новости.

Глава правительства заметил, что наблюдал за поведением украинского лидера на пресс-конференции в Будапеште.

«Вы когда-нибудь видели человека, который боится, что закончится [конфликт]? Я его видел, его звали Зеленский. [Он] шокирован тем, что выиграл Трамп и могла бы произойти остановка помощи со стороны США», — пояснил Фицо.

Политик разъяснил, что беспокойство украинского лидера обусловлено также тем, что у него у него сейчас нет политического мандата, а Украина полагается на огромные финансовые займы.

По его оценке, Трамп не сможет выполнить обещание о завершении конфликта в течение 24 часов. Вместе с тем, он будет проявлять определенную активность в этом вопросе. В частности, снизит поддержку Украины.

Фицо ранее сообщил, что некоторые европейские политики предлагают Евросоюзу взять на себя полную финансовую ответственность за Украину, если США перестанут оказывать помощь Киеву. Он заявлял, что Словакия с этим не согласится.