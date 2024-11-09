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Фицо: победа Трампа на выборах шокировала Зеленского

Владимир Зеленский шокирован победой Дональда Трампа на выборах президента США, рассказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Политик пояснил, что страх украинского лидера обусловлен тем, что при новом главе страны объемы американской помощи могут существенно уменьшиться, пишет РИА Новости.

Фицо: победа Трампа на выборах шокировала Зеленского
© globallookpress.com

Глава правительства заметил, что наблюдал за поведением украинского лидера на пресс-конференции в Будапеште.

«Вы когда-нибудь видели человека, который боится, что закончится [конфликт]? Я его видел, его звали Зеленский. [Он] шокирован тем, что выиграл Трамп и могла бы произойти остановка помощи со стороны США», — пояснил Фицо.

Политик разъяснил, что беспокойство украинского лидера обусловлено также тем, что у него у него сейчас нет политического мандата, а Украина полагается на огромные финансовые займы.

По его оценке, Трамп не сможет выполнить обещание о завершении конфликта в течение 24 часов. Вместе с тем, он будет проявлять определенную активность в этом вопросе. В частности, снизит поддержку Украины.

Фицо ранее сообщил, что некоторые европейские политики предлагают Евросоюзу взять на себя полную финансовую ответственность за Украину, если США перестанут оказывать помощь Киеву. Он заявлял, что Словакия с этим не согласится.