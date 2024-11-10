Орбан назвал последствие победы Трампа для Венгрии

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США ознаменовала окончание изоляции Венгрии. Такое последствие назвал премьер-министр европейской страны Виктор Орбан в эфире телеканала TV2.
Он отметил, что триумф Трампа позволил сделать «семимильный шаг в сторону мира» на Украине.
Орбан рассказал, как победа Трампа повлияла на приближение мира на Украине
Ранее норвежский политолог Гленн Дизен заявил, что звонок Трампа Орбану может говорить о скором начале переговоров относительно перемирия на Украине. Он напомнил, что премьер-министр Венгрии первым среди европейских лидеров призвал к началу переговоров по урегулированию украинского конфликта, в то время как Евросоюз «криминализировал дипломатию».