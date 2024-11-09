Франции грозит масштабная забастовка железнодорожников перед Рождеством

Профсоюзы французского железнодорожного оператора SNCF в субботу призвали к декабрьской бессрочной забастовке. Акция может нарушить движение поездов во время рождественских праздников, сообщает AFP со ссылкой на заявление железнодорожников.

Профсоюзы требуют ввести мораторий на реструктуризацию Fret SNCF — грузового подразделения национального железнодорожного оператора.

В совместном заявлении профсоюзы CGT-Cheminots, Unsa-Ferroviaire, Sud-Rail и CFDT-Cheminots заявили, что бессрочная забастовка начнется 11 декабря.

Перед этим пройдет короткая предупредительная забастовка с 20 по 22 ноября.

В своем заявлении профсоюзы утверждают, что «мораторий возможен и необходим, чтобы позволить различным игрокам вернуться за стол переговоров и найти способы гарантировать не только преемственность Fret SNCF, но и ее развитие в долгосрочной перспективе».

В 2023 году Европейская комиссия объявила о проведении расследования в отношении Франции. Предполагалось, что страна нарушила правила ЕС о государственной поддержке, субсидируя грузовое подразделение SNCF.

После этого Париж запустил процесс реструктуризации, в результате которого ведущая железнодорожная грузовая компания Франции должна исчезнуть 1 января 2025 года. Ее заменят две отдельные компании: Hexafret и Technis.

План был согласован французским правительством и Европейской комиссией, чтобы избежать полной ликвидации компании, в которой работает 5000 человек.