Fox News: штаб Трампа не подтвердил и не опроверг данные о разговоре с Путиным

Переходная команда избранного президента США Дональда Трампа не стала подтверждать или опровергать информацию о том, что республиканец провел разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого попросил не обострять конфликт на Украине. Об этом сообщает Fox News. "Мы не комментируем личные разговоры президента Трампа с другими мировыми лидерами", — заявил директор по коммуникациям Трампа Стивен Чунг. Он напомнил, что Трамп уверенно выиграл исторические выборы, "и лидеры со всего мира знают, что Америка вернет себе видную роль на мировой арене". В связи с этим, по его словам, многие мировые лидеры начали процесс развития более крепких отношений с избранным президентом, поскольку он представляет мир и стабильность. Накануне газета The Washington Post со ссылкой на информированные источники сообщила, что Владимир Путин и одержавший победу Дональд Трамп 7 ноября провели телефонный разговор и обсудили конфликт на Украине. По данным издания, темой обсуждения стали достижение мира в Европе. Кроме того, избранный президент США выразил заинтересованность в последующих беседах и скорейшем разрешении конфликта на Украине. Подробнее — в материале "Газеты.Ru".

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