Зеленский и Трамп готовят встречу

Дональд Трамп, одержавший победу в президентских выборах США и украинский лидер Владимир Зеленский готовят встречу. Об том сообщает МИД Украины, отмечая, что диалог между лидерами государств уже налажен.

«Скорость их созвона сразу после победы Трампа — прямое свидетельство уже существующего контакта», — подчеркнули в ведомстве.

Слова министрества передает telegram-канал Инсайдер UA.

Зеленский сообщил в своем telegram-канале о телефонном разговоре с Дональдом Трампом, который был избран 47-м президентом США. Украиский лидер уточнил, что переговоры прошли продуктивно. Стороны выразили согласие в продолжении сотрудничества.

В Кремле также не исключили возможность разговора между российским президентом Владимиром Путиным и Трампом. Однако пресс-секретарь российского главы уточнил, что организация личной встречи между главами не ведется.