Премьер Баварии раскритиковал выдвижение Хабека в канцлеры

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил газете Bild, что выдвижение Роберта Хабека на пост канцлера является насмешкой над немецкими избирателями и экономической катастрофой.

По его словам, Хабек, будучи ответственным за экономические трудности и спад промышленности, не должен претендовать на такую высокую должность, передает РИА «Новости».

«Тот факт, что «зеленый» министр экономики, ответственный за экономическую катастрофу и падение промышленности, объявил себя кандидатом в канцлеры, является насмешкой над избирателями», – заявил Зедер.

Кроме того, премьер-министр Баварии категорически отверг возможность коалиции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с партией «Зеленых», отметив, что никто из тех, кто виновен в текущем экономическом провале, не должен входить в состав нового федерального правительства.

Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек подтвердил, что выдвинет свою кандидатуру на пост канцлера от партии «Зеленых». До этого действующий канцлер Олаф Шольц заявил, что намерен запросить вотум доверия у бундестага из-за раскола в коалиционном правительстве, что может привести к проведению досрочных выборов в Германии в марте.