Стали известны подробности антисемитских погромов в Амстердаме

Полиция Амстердама, на фоне широкого международного резонанса, ведет активное расследование масштабных столкновений в городе между сторонниками Палестины и Израиля. Об этом пишет The Independent.

В ночь на пятницу, 8 ноября, после матча Лиги Европы УЕФА между нидерландским клубом «Аякс» и израильским клубом «Маккаби», в нескольких районах Амстердама произошли массовые нападения на израильских болельщиков «Маккаби».

Официальные лица Израиля и Нидерландов, из-за скоординированного характера нападения и выбора еврейского и израильского населения в качестве цели нападения, назвали беспорядки «антисемитскими» и «погромами».

Посольство Израиля в Гааге заявило, в частности, что толпы скандировали антиизраильские лозунги и делились видеозаписями своего насилия в социальных сетях.

«Накануне Хрустальной ночи, когда евреи нацистской Германии подвергались жестоким нападениям, ужасно снова быть свидетелями антисемитского насилия на улицах Европы», — подчеркнули дипломаты.

Нидерландская телекомпания NOS сообщила, что один из охранников казино Holland в Амстердаме, где во время погрома пряталась группа израильтян, состоял в чате организаторов и участников нападения на евреев. Казино осудило действия погромщиков и приняло меры против сотрудника.

Нетаньяху высказался о беспорядках в Амстердаме

В нидерландской газете «Телеграф» ответственность за погром была возложена на «подростков с самокатами» и «таксистов». Там утверждалось, что до погрома в Телеграм-каналах этих групп звучали призывы к «охоте на евреев».

Вместе с тем, министерство иностранных дел Палестины осудило «антиарабские скандирования» и «нападение на палестинский флаг», отметили журналисты.

В день матча более 200 болельщиков «Маккаби» из Тель-Авива вышли на улицы Амстердама, некоторые из них были засняты на видео срывающими палестинские флаги, а другие скандировали антипалестинские лозунги.

На арене имени Йохана Кройффа, прямо перед началом матча, фанаты Тель-Авива проигнорировали минуту молчания в память о жертвах недавнего наводнения в Испании, что спровоцировало новые столкновения на стадионе.

Поведение болельщиков до матча и во время него спровоцировало ответные атаки, пояснили авторы статьи. Они отметили, что нападавшие были в масках, выкрикивали лозунг «Свободу Палестине», бросали своих оппонентов в ледяную воду реки, пытались давить израильтян скутерами и автомобилями.

Беспорядки усилились также после того, как один из фанатов был идентифицирован как солдат Армии обороны Израиля.

В городской администрации пояснили, что полиция была застигнута врасплох - никто не ожидал, что традиционные потасовки между болельщиками перерастут в погромы.

Пресс-секретарь полиции Нидерландов пояснил, что большинство арестованных в ходе беспорядков в Амстердаме освобождены, четверо остаются под стражей и подозреваются в публичном насилии. Один из арестованных — 26-летний мужчина, которого задержали после того, как его заметили камеры видеонаблюдения.