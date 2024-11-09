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Стало известно, кто «выиграет» от победы Трампа на выборах президента США

Избранный президент США Дональд Трамп делит мировых лидеров на победителей и проигравших. Об этом сообщает Bloomberg.

Составлен список выигравших от победы Трампа мировых лидеров
© globallookpress.com

В публикации отмечается, что первый президентский срок Трампа показал, что он ранжировал мировых лидеров, исходя из их сильных и слабых сторон. От личного мнения избранного главы Белого дома зависит, кто получит преимущество от лидерства американского политика, а кто будет испытывать трудности в отношениях с США.

Издание подчеркивает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет одним из тех, кто выиграет от президентства Трампа. Также в этот список попадет президент России Владимир Путин. Трамп во время президентства может поставить под сомнение единство Североатлантического альянса и необходимость в предоставлении помощи Украине, добавляет издание.

Bloomberg отмечает, что в список "проигравших" попадет президент Украины Владимир Зеленский. США могут начать оказывать давление, чтобы заставить его отказаться от территорий в обмен на мирное соглашение.

Также напряженность у американской стороны сохранится с Ираном и Китаем, уверены журналисты.

9 ноября сообщалось, что Трамп может освободить Великобританию от уплаты тарифов на импортные товары.

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