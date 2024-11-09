Украинка сообщила, что военкомы похитили ее мужа и держат его в подвале без еды и воды

На западе Украины Верховинский ТЦК похитил жителя Киева и держит его в темном подвале без воды и еды. Об этом пишет "Страна.ua" со ссылкой на супругу мужчины.

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Она рассказала, что 2 ноября он поехал в Ивано-Франковскую область по работе, а затем перестал выходить на связь. Мужчине удалось позвонить жене с другого номера, и он сообщил, что его насильно удерживают и заставляют подписать документы. Киевлянин утверждает, что есть те, кто видели, как над ним издевались и как его избивали.

В последнее время мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Военкомы и полиция организовали рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах и на курортах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках республики. Мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов, а разбираются уже в военкоматах. 26 октября жители Одессы устроили бунт против сотрудников ТЦК, которые пришли с облавой на местный рынок. Накануне стало известно, что украинские военные остановили автобус с футбольной командой и отправили ее участников в ТЦК.