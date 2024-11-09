Хоть сейчас Дональд Трамп и упивается успехом после победы на выборах президента в Соединенных Штатах, политик по-прежнему держит зло на тех, кто критиковал и преследовал его, сообщает британский таблоид Mirror со ссылкой на источник. По его информации, как только празднование закончится, республиканец начнет мстить всем своим противникам внутри страны.

Сейчас Трамп упивается своим успехом и наконец выдыхает благодаря тому, что уголовные дела против него прекратятся. Но он все еще очень зол из-за обращения с ним. Трамп всегда был мстительным и не ждите от него иных проявлений, когда празднование кончится, — говорится в публикации.

Журналисты напомнили, что Трамп не раз угрожал своим политическим оппонентам во время президентской кампании. Они предположили, что в списке целей республиканца могут находиться бывшая конгрессвумен Лиз Чейни и бывшая спикер нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси. Кроме того, Трамп вряд ли забудет про своих соперников на выборах в лице нынешнего президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов предположил, что Трамп может продавить на Украине «корейский сценарий». Он не исключил, что уже в ближайшие месяцы может быть создана совместная российско-американская рабочая группа по урегулированию конфликта.