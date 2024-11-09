Эксперт оценил шансы Трампа выполнить предвыборные обещания

Победивший на выборах президента Соединенных Штатов Дональд Трамп после возвращения в Овальный кабинет будет пытаться выполнить свои предвыборные обещания, заявил заместитель директора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Трамп получит лояльный Конгресс, в котором республиканцы будут превалировать как в Сенате, так и в Палате представителей. Также к нему будет лояльно относиться Верховный суд страны.

«С другой стороны, Америка остается остро поляризованной и расколотой страной. Демократы и «глубинное государство» по-прежнему будут вести против Трампа очень ожесточенную войну», — подчеркнул Суслов.

На фоне этого, заметил ученый, новому президенту будет сложно реализовать приоритеты, которые он озвучивал в ходе предвыборной кампании.

Ранее глава Американского университета в Москве Эдуард Лозанский сообщил, что Трамп вплоть до официальной инаугурации, которая пройдет 20 января 2025 года, не сможет решать ряд ключевых вопросов.