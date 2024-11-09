Избранный президент США Дональд Трамп может снять ограничения на использование Украиной американских дальнобойных ракет для ударов вглубь России. Об этом сообщает бывший глава МИ-6 Ричард Дирлав.

«Таким образом, вы можете представить себе ситуацию, в которой он снимает ограничения с использования Украиной американских ракетных возможностей большей дальности, которые будут у украинцев», — передает издание The Sun слова Трампа.

Он добавил, что администрация Трампа собирается активизировать процесс достижения соглашения для разрешения конфликта на Украине.

Туск поставил условие по решению конфликта на Украине

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил Aktuality, что Трамп может заключить соглашение с российским лидером Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине. Чешский лидер добавил, что соглашение не будет отвечать интересам Украины, так как оно включает в себя территориальные уступки со стороны Киева, а также предусматривает приостановку членства в НАТО на срок не менее 20 лет.