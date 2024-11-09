На Украине хотят возобновить авиасообщение

Президент Украины хочет вновь открыть аэропорт Борисполь в Киевской области. Об этом сообщается в Telegram-канале "Страна.ua".

В публикации отмечается, что сразу несколько изданий со ссылкой на правительственные источники написали о том, что авиасообщение на Украине планируют начать уже до конца зимы 2025 года. В текущий момент власти ищут надежные страховые механизмы, а также решают, какой аэропорт открыть первым — Львовский или "Борисполь". На последнем настаивает Зеленский, подчеркивает издание.

По словам одного из источников, идея открыть воздушное сообщение в стране пока идет конфликт носит исключительно пиар-характер. Военные утверждают, что подобное может "очень дорого обойтись", а открытие "Борисполя" — "безумие". Пассажирские самолеты будут летать по тем же траекториям, что и российские воздушные цели, говорится в публикации.

7 ноября старший партнер крупнейшей в мире консалтинговой компании Marsh McLennan Криспин Эллисон заявил, что в 2025 году ряд авиакомпаний могут возобновить рейсы с Украины.