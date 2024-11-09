На Украине хотят возобновить авиасообщение

Владимир Зеленский намеревается вновь открыть аэропорт Борисполь в Киевской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники.

Ранее украинские СМИ рассказали, что Зеленский намеревается возобновить авиасообщение до конца зимы 2025 года во Львове и в Киевской области.

«Открытие «Борисполя» — это вообще безумие. Пассажирские самолеты будут летать фактически по тем же траекториям, что и российские воздушные цели, которые сейчас все чаще атакуют Киев, а также летят через Киевскую область на запад», — пояснил источник. .

По его оценке, инициатива носит исключительно PR-характер, шансы на ее реализацию стремятся к нулю.

Напомним, гражданские рейсы над Украиной не осуществляются с февраля 2022 года.