Все решения по урегулированию конфликта на Украине должны гарантировать безопасность Польши, заявил премьер-министр республики Дональд Туск на пресс-конференции. По его словам, Варшава находится в трудном положении, поэтому ей «важно четко определять свои интересы», пишет Rzeczpospolita.

Любые решения относительно Украины должны, с нашей точки зрения, прежде всего гарантировать безопасность Польши, что очевидно, — отметил Туск.

Ситуация на Украине, по мнению польского премьера, стала серьезным вызовом для всех стран. Он уточнил, что победивший на выборах президент США Дональд Трамп может выдвинуть свои предложения. Туск также допустил, что республиканец способен прийти к соглашениям с российским лидером Владимиром Путиным.

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что документ о гибели Украины он видел на столе президента Джо Байдена за два дня до начала специальной военной операции. Он пришел к выводу, что американская разведка, военные и политические аналитики были единодушны касательно судьбы страны.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя «план» Трампа об урегулировании кризиса, заявил, что идея «быстро решить» конфликт означает потери для его страны. Однако, как уточнил глава государства, он не обсуждал это с будущим главой Белого дома.