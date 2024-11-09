В Тбилиси началось шествие против итогов выборов

Представители оппозиции, их сторонники, а также гражданские активисты устраивают шествие в Тбилиси против результатов парламентских выборов, состоявшихся 26 октября, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Протестующие собрались в Тбилиси у станций метро "Марджанишвили" и "Государственный университет". После сбора они начали движение по улицам столицы с флагами Грузии и ЕС в руках. По пути они призывают жителей Тбилиси присоединиться к ним и опротестовывать результаты выборов.

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября, впервые они проводились с использованием электронных урн. По данным Центризбиркома, у правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" 53,93% голосов, она победила и получила право единолично сформировать правительство. Пятипроцентный барьер преодолели четыре оппозиционные партии: у "Коалиции за перемены" 11% голосов, у партии "Единство - Национальное движение" - 10,16%, у "Сильной Грузии" - 8,8%, у партии "Гахария за Грузию" - 7,76%. Остальные голоса получили партии, не преодолевшие порог в 5%.

Все прошедшие в парламент оппозиционные партии отказались признавать итоги выборов, так как сочли их фальсифицированными. Лидеры оппозиции с 4 ноября проводят акции протеста и планируют таким образом вынудить власти назначить повторные выборы.