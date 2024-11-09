Глава Пентагона Ллойд Остин отказал Владимиру Зеленскому в приоритетной поставке ракетных систем ATACMS в обход других покупателей, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Источник отметил, что накануне украинский лидер потребовал от Вашингтона поставлять вооружения и военную технику в приоритетном порядке.

«Остин отклонил недавнюю просьбу Зеленского отдать приоритет Украине в обход других покупателей при поставках ATACMS», — подчеркнул собеседник газеты.

По словам источника, Остин прямо сказал Зеленскому, что тот «просит слишком многого», когда требует от Вашингтона нарушить соглашения с другими клиентами.

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Напомним, что, по данным экспертов, Соединенные Штаты в последние годы направляют новые основные боевые танки, ЗРК и другие машины в Прибалтику, на Тайвань, в Израиль.

На Украину западные партнеры, отмечают аналитики, отправляют списанные, устаревшие вооружения, в том числе, находившиеся в качестве экспонатов в музеях.