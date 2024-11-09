Биограф Дэвид Гарроу заявил, что Барак Обама и его супруга Мишель навсегда исчезнут с политической сцены после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Об этом сообщает Daily Mail.

Биограф раскритиковал Обаму и его жену за высокомерное общение с избирателями в штате Пенсильвания. Тогда Обама выступал в поддержку Камалы Харрис, но своей манерой разговора оттолкнул многих людей, особенно чернокожих. Таким образом Обама, сам того не подозревая, «навредил президентской кампании Камалы Харрис».

После победы Трампа, Обама обречен на политическое забвение, считает Гарроу.

«Гарроу предсказал, что Обама теперь практически исчезнет с политической сцены, чтобы тусоваться со знаменитостями на острове Мартас-Винъярд», — пишет издание.

Биограф уверен, что результаты президентских выборов нанесли 63-летнему Обаме «мощный удар».

Обама «чрезвычайно обеспокоен и нервничает по поводу своего политического наследия», одним из столпов которого является Закон о доступном медицинском обслуживании (ACA). Это закон «предоставил медицинское страхование миллионам людей» и объявил незаконным отказ в страховании уже существующих заболеваний.

Обама хорошо осведомлен о неоднократных попытках Трампа отменить закон.

В 2017 году Трамп издал указ, направленный на его отмену, но не смог провести свой план через Конгресс. Во время дебатов с Харрис в сентябре Трамп назвал закон «паршивым» и сказал, что вновь работает над его отменой.

Гарроу написал биографию «Восходящая звезда: Создание Барака Обамы» в 2017 году.

Барак Обама приобрёл поместье на Мартас-Винъярде в 2019 году. Остров находится у атлантических берегов США (штат Массачусетс) и считается местом проживания богатой либеральной элиты.