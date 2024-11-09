Посольство ФРГ в Грузии намекнуло на возможную революцию

Посольство Германии в Грузии по случаю годовщины падения Берлинской стены опубликовало сообщение, где намекнуло на возможную мирную революцию внутри страны. Публикация появилась на странице посольства в Facebook.

"Мирная революция возможна. Падение Берлинской стены тому пример. В течение десятилетий ГДР держала граждан в системе насилия. Граждане ГДР, проявив смелость и желание самим определять свое будущее и жить в свободе, сломали Берлинскую стену", - говорится в заявлении.

В посольстве указали, что "свобода сама не приходит", и за нее необходимо сражаться. Так было раньше, так есть и сейчас "здесь и во всем мире", отмечается в тексте.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент, по итогам которых победила правящая партия "Грузинская мечта" с 54,3% голосов. Президент Грузии назвала прошедшее голосование "тотальной фальсификацией". Оппозиционные партии не признали результаты и потребовали переголосования. У здания парламента в Тбилиси прошли митинги.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявлял, что во время выборов на страну оказывалось сильное давление из-за рубежа.