СМИ узнали об ультиматуме США Катару

США заявили Катару, что присутствие представителей ХАМАС в Дохе неприемлемо. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимного представителя американской администрации.

Катар наряду с Египтом играет важную роль в переговорах о прекращении огня в секторе Газа. Последний раунд переговоров в середине октября не привел к достижению соглашения. Американцы и израильтяне обвиняют в этом ХАМАС. Палестинское движение считает, что в срыве переговоров виноват Израиль и США.

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«После отклонения неоднократных предложений об освобождении заложников, его лидеров больше не следует приветствовать в столицах любого американского партнера. Мы ясно дали это понять Катару после того, как несколько недель назад ХАМАС отклонил еще одно предложение об освобождении заложников», — сказал высокопоставленный чиновник, выступая на условиях анонимности.

По его словам, Катар предъявил требование лидерам ХАМАС покинуть страну. Это произошло около 10 дней назад.

При этом трое чиновников ХАМАС отрицают, что Катар решил выслать представителей движения из страны.

Официальных сообщений из Дохи пока нет. Представитель МИД Катара не ответил на просьбу агентства о комментариях.

Премьер-министр Катара шейх Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани в прошлом году неоднократно заявлял, что офис ХАМАС существует в Дохе, чтобы обеспечить возможность переговоров с группой.

Ранее Египет и Катар предлагал сторонам ближневосточного конфликта заключить соглашение о временном прекращении огня, провести частичный обмен пленными и увеличить гуманитарную помощь.