Известная супермодель неожиданно умерла на отдыхе в 46 лет

Британская супермодель Джорджина Купер скончалась на греческом острове Кос, куда приехала отдыхать с мужем спустя несколько месяцев после свадьбы, на 47-м году жизни. Об этом пишет The Sun.

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Источник из окружения Джорджины рассказал, что она обожала Грецию и отдыхала на острове Кос более 20 лет подряд. Родители топ-модели дружили с владельцами отеля Marianna.

По его данным, Купер стало плохо 21 октября в апартаментах отеля, ее срочно госпитализировали.

Затем, на фоне ухудшения состояния, медики организовали перелет на Крит для дальнейшего лечения. Через пять дней в реанимации 46-летняя женщина скончалась. Тело Купер отправили в родную для нее Великобританию.

Джорджина тяжело перенесла коронавирус, который оставил много проблем со здоровьем. Несмотря на это, она с оптимизмом смотрела в будущее и радовалась началу новой жизни после замужества, отметили журналисты.

Купер начала карьеру в 13 лет. В 15 она снялась в клипе Bon Jovi и стала одной из самых узнаваемых моделей 90-х.

На пике своей популярности снималась для Vogue и других журналов, принимала участие в модных показах ведущих мировых брендов: Versace, Gucci, Helmut Lang, Giorgio Armani, Calvin Klein. Многим Купер запомнилась из-за своей улыбки с щербинкой между зубов.

Комментаторы отметили, что модель дарила много любви и нежности своему сыну, мужу, друзьям. Они добавили, что она была прекрасным человеком.