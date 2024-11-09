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Президент Финляндии не исключил налаживание отношений с РФ в будущем

Президент Финляндии Александер Стубб допустил налаживание отношений с Россией в будущем. Об этом пишет «Российская газета».

Президент Финляндии высказался о будущих отношениях с Россией
© globallookpress.com

Политик разъяснил, что восстановление отношений начнется в отдаленной перспективе, их возобновление будет использовано во благо.

Вместе с тем, заметил Стубб, он, если бы это было возможно, «предпочел бы оказаться в такой ситуации в 2024 году».

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Ранее президент Финляндии сообщил, что республика не будет размещать ядерное оружие на своей территории.

По его словам, страна его и не желает, и не просит у Североатлантического альянса.