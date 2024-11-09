Момент подрыва террориста-смертника на вокзале в Пакистане попал на видео

Момент взрыва на железнодорожном вокзале Пакистана попал на видео. Кадры публикует Republic World в YouTube.

Террорист-смертник устроил атаку на железнодорожном вокзале города Кветта в провинции Белуджистан перед отправлением экспресса в Пешавар, из-за чего на вокзале также было много пассажиров. На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения видно, что большая часть погибших и пострадавших находились на платформе.

Сам взрыв произошел в кассе железнодорожного вокзала, где обычно собирается большое количество людей. По последним данным, в результате теракта по меньшей мере 24 человека получили несовместимые с жизнью ранения, более 40 получили травмы.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру Шахбазу Шарифу в связи с терактом.