Порошенко назвал главную ошибку Украины во время конфликта с РФ

Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram назвал главную ошибку страны во время конфликта с Россией.

По его словам, американские партнеры еще в конце 2021 года призывали власти Украины рыть окопы и строить фортификационные сооружения. Однако их советы оказались проигнорированы и в тот момент, и после начала специальной военной операции (СВО).

«Во время украинского контрнаступления 2022 года россияне, наоборот, усиливали оборону — тогда были построены "линии Суровикина". Они окапывались, а мы нет. Мы только наступали», — добавил экс-глава государства.

Также он заявил, что его команда продолжает поставлять экскаваторы на фронт.

Ранее в ноябре Петр Порошенко призвал действующего главу государства Владимира Зеленского и одержавшего победу на выборах президента США Дональда Трампа соблюдать пять красных линий.