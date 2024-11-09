Орбан объяснил, почему Зеленский не хочет останавливать военные действия

Владимир Зеленский уверен, что время на стороне Украины, поэтому не хочет останавливать военные действия. Об этом рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, рассказывая о своем визите в Украину.

По словам политика, во время поездки он пытался объяснить Зеленскому, что время не на стороне Украины, а Будапешт готов посодействовать Киеву в прекращении огня и достижении приемлемого мира.

СМИ раскрыли детали плана Трампа по Украине

"Но Зеленский ответил: "Виктор, у меня другое мнение. Время на нашей стороне". Я сказал: "Спасибо. Моя миссия завершена", - рассказал Орбан.

Несколько дней назад Зеленский сам впервые с 2022 года посетил Венгрию, где принял участие в саммите европейского политического сообщества. Там украинский политик заявил о важности поддержки Венгрией Украины в Североатлантическом альянсе.

При этом Зеленский отказался подписывать с Орбаном двустороннее соглашение о безопасности, так как Будапешт отказался внести в него пункт о поддержке вступления Украины в НАТО.

По мнению украинского эксперта Олега Соскина, такое нервное поведение Зеленского показало Западу, что на него больше нельзя рассчитывать.