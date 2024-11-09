На Украине охарактеризовали визит Зеленского в Будапешт как «провальный»

Визит Владимира Зеленского в Будапешт оказался «провальным», заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Об этом пишет Telegram-канал «Абзац».

Ранее сообщалось, что украинский лидер впервые за три последние года прибыл в Венгрию с тем, чтобы подписать двустороннее соглашение.

После переговоров он отказался ставить подпись под документом, так как в нем не было пункта о поддержке вступления Украины в НАТО со стороны Будапешта.

«Для Запада Зеленский — это зависимая фигура, которую поставят или сбросят, когда захотят. Его надули как мыльный пузырь, и он поверил в свою значимость и лидерские качества», — отметил, в свою очередь, политолог Юрий Светов.

По его мнению, к украинскому лидеру на фоне неудач на фронте пришло понимание, что время, когда предоставляли помощь, поддерживали, закончилось, вот «он и мечется, оскорбляет, истерично требует».