Боррель прибыл в Киев с прощальным визитом

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в субботу прибыл с визитом в Киев. Об этом дипломат сообщил в соцсетях.

«Мой пятый визит в Киев», — написал Боррель в соцсети Х.

По его словам, этот визит станет последним для него в качестве главы дипломатического ведомства ЕС. Боррель выразил уверенность, что поддержка Киева будет и в дальнейшем приоритетной в повестке Брюсселя.

Визит Борреля уже прокомментировала представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Боррель прибыл в Киев. Во-первых, это красиво», — написала она, опубликовав фото дипломата, только что вышедшего из поезда.

Накануне Боррель анонсировал визит на Украину, чтобы обсудить проблемы с помощью Зеленскому на фоне избрания Дональда Трампа президентом США.