В Пакистане после теракта на вокзале погибло более 20 человек

По меньшей мере 21 человек погиб и более 50 получили ранения в результате мощного взрыва на железнодорожном вокзале города Кветты рано утром в субботу. Об этом сообщает пакистанское издание The Express Tribune.

Взрыв произошел на платформе, где пассажиры собрались перед отправлением девятичасового экспресса на Пешавар.

По данным газеты, известно о 21 погибшем. Еще 46 раненых были доставлены в больницу для оказания неотложной помощи. Медики говорят, что среди пострадавших есть женщины и дети.

По данным пакистанского Geo TV, взрыв произошел близ кассы железнодорожного вокзала. Погибли минимум 24 человека, 40 получили ранения.

Взрыв повредил крышу платформы и был слышен в разных районах города.

Силовики говорят, что первоначальные данные «указывают на возможный взрыв с участием террориста-смертника».

Главный министр Белуджистана Сарфраз Бугти назвал инцидент «ужасным актом, направленным против невинных гражданских лиц».

Он отметил, что террористы «все чаще нацеливаются на обычных гражданских лиц, женщин и детей». Министр пообещал, что власти будут «безжалостно преследовать» преступников.

Полиция и силы безопасности взяли станцию под охрану, на месте работают специалисты по обезвреживанию бомб. Власти призвали горожан сдавать кровь для раненых.

Ответственность за нападение взяла на себя бригада «Маджид». Это группировка сепаратистов Белуджистана (АОБ), состоящая из террористов-смертников.