В Харькове прозвучал взрыв

Мэр Игорь Терехов в Telegram сообщил о прозвучавшем в Харькове взрыве на фоне воздушной тревоги.

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По его словам, в результате удара корректируемым авиационным боеприпасом (КАБ) оказались повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

«Коротко о ночном прилете. Прилетело в одну из самых загруженных городских трасс. Повреждено дорожное покрытие, контактные линии троллейбуса и сеть уличного освещения», — отметил глава города.

Кроме того, он указал, что в близлежащем отеле было выбито несколько окон, а также повреждения получили заправочная станция и строительный гипермаркет.

Вечером 8 ноября также сообщалось о взрыве в Сумах.