Общественного деятеля Гагаузии задержали из-за опечатки в соцсети

Общественный деятель Гагаузии Михаил Влах написал в соцсетях, что пришло время убирать Санду. При этом он опечатался и написал «убивать», после чего его задержали молдавские силовики. Об этом рассказал первый заместитель главы Гагаузии Илья Узун, сообщает РИА Новости.

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Узун рассказал, что сегодня ночью ко Влаху пришли вооруженные люди в масках. Они провели обыск, а затем увезли общественного деятеля в Кишинев.

Поводом стала запись в соцсетях, где Влах призвал убирать президента Молдавии Майю Санду из власти.

«Там вышла опечатка — вместо "убирать" вышло "убивать". Когда ему позвонили, он сразу выпустил пост о том, что это опечатка. И вот они пришли по этому вопросу», — сказал Узун.

Он отметил, что силовики пришли «на самый святой праздник Гагаузии» — Касым.

Ранее глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что Майя Санду будет мстить автономии, где 97% избирателей проголосовали на президентских выборах за оппозиционера Александра Стояногло.