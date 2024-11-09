На Западе усомнились в болезни генерала ВСУ Марченко

Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X выразил сомнение в случайности болезни и последующей отставки генерал-полковника ВСУ Дмитрия Марченко, ранее заявлявшего об обрушении фронта.

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"Абсолютно случайно он "серьезно заболел" и подал в отставку", — написал Боуз.

В конце октября Марченко заявил, что фронт Вооруженных сил Украины обвалился под натиском российских войск в связи с разбалансировкой управления, усталостью личного состава и дефицитом резервов. Офицер также признался, что не понимает смысла вторжения ВСУ в Курскую область. 8 ноября издание "Страна.ua" сообщило, что генерал уволился со службы якобы по состоянию здоровья.

Как известно, ранее Марченко руководил обороной города Николаев.

Накануне газета The Washington Post (WP) назвала положение ВСУ в Курской области "адским и абсолютно ужасным". До этого в Курской области сняли на видео разбитую технику НАТО. На кадрах показан уничтоженный бронетранспортер Maxx Pro, у которого оторвано колесо и побиты стекла, а также бронемашина МRAP американского производства, предназначенная для транспортировки личного состава.