Президент Германии ударил писателя по голове из-за слов о «Северном потоке — 2»

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ударил по голове писателя Марко Мартина, который обвинил главу государства в поддержке проекта газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщает Bild.

Инцидент произошел на мероприятии в честь 35-летия падения Берлинской стены. По данным издания, Штайнмайер во время выступления Мартина вел себя довольно эмоционально. По словам очевидицы произошедшего, политик "все время тяжело дышал, шевелил челюстью, явно пытаясь подавить эмоции".

В своей речи писатель, обращаясь к Штайнмайеру, заявил, что проект строительства "Северного потока - 2", за который "цеплялись" Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и Христианско-демократический союз (ХДС), как будто способствовал воплощению намерений президента России Владимира Путина начать специальную военную операцию на Украине. При этом, по мнению Мартина, российский глава государства якобы рассчитывал на то, что немцы, являясь "чемпионами мира по морализаторству", не дадут ускользнуть прибыльному бизнесу.

После этого, как рассказал сам писатель, Штайнмайер напал на него.

"Президент в ярости бросился на меня, и его с трудом удалось успокоить. Он несколько раз гневно обвинил меня в клевете на него. Затем он потерял самообладание и ударил меня по голове, заявив, что я и "интеллектуалы" понятия не имеем, насколько трудна работа политиков", — сказал Мартин.

7 октября Штайнмайер заявил о готовности распустить бундестаг и начать досрочные парламентские выборы в ФРГ в том случае, если депутаты откажут канцлеру Олафу Шольцу в доверии.