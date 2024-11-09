Макрон призвал Трампа добиться уступок от Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с Дональдом Трампом после его победы на выборах в США, в котором призвал добиваться от России «реальных уступок» по Украине. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«В 25-минутном телефонном разговоре в среду Макрон надавил на Трампа, чтобы тот гарантировал, что любая дипломатия с Россией по Украине приведет к реальным уступкам со стороны Кремля», — пишет газета, ссылаясь на источники.

Макрон также заявил своим коллегам из ЕС на ужине в Будапеште 7 ноября, что интерес объединения состоит в том, чтобы Россия не выиграла в этом конфликте и не получила таким образом разрешение на экспансию.

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После победы американский политик поговорил со многими лидерами Евросоюза, отмечает WSJ. Председатель Европейского совета Шарль Мишель рассказал журналистам после ужина, что он и другие лидеры передали Трампу послание: «Если мы будем слабы с Россией, какой сигнал мы пошлем остальному миру, включая Китай?»

6 ноября президент Франции заявил, что Париж и Берлин будут работать над созданием «более единой, сильной и суверенной Европы» после победы Трампа.