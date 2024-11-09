Стало известно, ради чего Трамп откажется от помощи Украине
Республиканец Дональд Трамп, одержавший победу на выборах президента США, может перестать оказывать Украине военную помощь, однако он не сделает это «просто так», таким мнением с Lenta.ru поделился ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Он предположил, что в обмен Трамп предложит России отказаться от сотрудничества с Китаем.
Скорее всего, учитывая настроения бывшего окружения Трампа, они захотят отказаться от поддержки Украины в обмен на то, чтобы Россия отказалось от стратегического партнерства с Китаем, — считает Блохин.
Политолог добавил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому вряд ли удастся выстроить продуктивные отношения с Трампом. По мнению Блохина, политику остается только «подстраиваться и ждать». При этом Россия вряд ли откажется от партнерства с КНР из-за Трампа.
Пространства для маневра здесь особо нет, — заключил американист.
Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский пытается всячески «потешить эго» Трампа. По его словам, украинский лидер рассчитывает убедить переизбранного президента США пойти на опасные и необдуманные действия, когда ВСУ прекратят получать военную помощь.